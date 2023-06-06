Завлекла Миронова в «Бриллиантовой руке» и пропала: такой карьеры у звезд СССР точно не было

Яркая эпизодическая роль в успешном фильме может сделать любого актера восходящей кинозвездой. И для Виктории Островской таким золотым билетом на большие экраны стала комедия Гайдая «Бриллиантовая рука».

Артистка сыграла очаровательную иностранку, завлекающую героев Миронова и Никулина. Красавица с выразительной внешностью запомнилась зрителям и вскоре получила новое предложение о съемках. Однако на этом ее карьера в кино закончилась.

Островской, в отличие от других советских звезд, больше не предлагали даже эпизодических ролей. Поэтому она устроилась в библиотеку, а затем нашла свое настоящее призвание. В надежде вылечиться от позвоночной грыжи бывшая актриса пришла в центр кинезитерапии. Она почувствовала улучшение и решила, что сама сможет вести занятия по гимнастике. Став тренером, Виктория Григорьевна работала не только со взрослыми, но и с детьми. И, кажется, она перестала жалеть о прошлом.