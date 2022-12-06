Зависть в чистом виде: эти знаки Зодиака не радуются успехам даже родных людей

Зависть с давних пор считается одной из самых неприятных и стыдных эмоций. Речь идет, конечно же, о ее “черной” разновидности - белая зависть, напротив, помогает ставить себе новые цели, достигать их и тем самым менять свою жизнь к лучшему. Досада по поводу чужих успехов может возникнуть по разным причинам, однако в любом случае важно помнить одно - она способна значительно испортить отношения с окружающими. Ведь когда человек радуется за кого-то притворно, а не искренне, или вообще зеленеет при виде чужих достижений, это сразу же бросается в глаза и не вызывает симпатии. Астрологи рассказали, под какими знаками рождаются главные завистники в гороскопе. Даже успехи близких людей способны вызвать у них злость и раздражение.

Скорпион

Как говорится, чужая душа потемки, а уж если речь идет о Скорпионе, то в его внутреннем мире разобраться не под силу никому. Представитель водного знака будет помогать вам как друг, поделится профессиональными секретами или даст дружеский совет… а завтра выяснится, что на самом деле он дезинформировал вас и крупно подставил. Доверять Скорпиону опасно, ведь он крайне самолюбив и завистлив.

Чужой успех настолько невыносим для уроженцев знака, что они пойдут на любую гадость, лишь бы устранить конкурента и вздохнуть спокойно.

Стрелец

В представлении Стрельцов жизнь - это бесконечное соревнование, гонка, в которой во что бы то ни стало надо выиграть. Больше всего на свете представители огненного знака любят ощущение триумфа, когда все лавры достаются им любимым. Если же кто-то посмеет обойти зодиакального чемпиона стороной, он не на шутку рассердится. Но, благодаря природной сообразительности, вряд ли покажет свои истинные чувства, а потом, в самый неожиданный момент, подставит конкуренту подножку.

И, вырвавшись вперед, радостно устремится к финишу и награде.

Рыбы

Больше всего на свете Рыбки хотели бы создать нечто выдающееся. Прославиться на весь мир, запечатлеть свое имя в истории. Над этой задачей представители водного знака работают день и ночь - да, мечты перед сном на тему “Как я получаю “Оскар” за своей первый фильм” тоже к ней относится. Чужой успех повергает Рыб в уныние и зависть. Они задаются вопросом:

“Почему это снова не я?”

Хорошая новость - в отличие от Скорпиона и Стрельца, уроженцы знака не станут делать пакости. Но минусов в карму накидают.