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Зависть, переходящая в ненависть: Кончаловский не скрыл истинного отношения к Ширвиндту

9 июля 2023 20:30
Зависть, переходящая в ненависть: Кончаловский не скрыл истинного отношения к Ширвиндту

Постановщик вывалил всю правду на своего коллегу.

За годы карьеры Александр Ширвиндт прославился как талантливый актер, отличающийся красотой и чувством юмора. Звезда экрана принял участие во множестве фильмов и постановок, а не так давно его талант был оценен на премии «Ника».

Так, Ширвиндт получил награду «за честь и достоинство», которую со сцены вручал Андрей Кончаловский. И во время самой церемонии режиссер не смог сдержать своего отношения к Ширвиндту. Он признался, что всю жизнь завидовал ему и испытывал чувство ревности.

«У тебя есть черты, вызывающие зависть, ненависть и злорадство», — признался Кончаловский.

Впервые режиссер узнал о Ширвиндте еще в молодости и с того времени постоянно испытывает к нему злость и зависть. Еще во время учебы он невзлюбил талантливого студента, который поражал своей красотой и высокомерным взглядом. Но спустя годы Кончаловский понял, что именно Ширвиндт заслуживает эту премию.

Фото: Global Look Press
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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