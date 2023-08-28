Зависимости и проблемы с законом: сын был главной болью Смоктуновского

Филипп, сын Иннокентия Смоктуновского, родился в 1957 году. Звезда советского экрана всегда мечтал, чтобы он пошел по его стопам. Однако жизнь Филиппа сложилась совершенно иначе.

Так, с самого детства Иннокентий готовил сына к актерской профессии. Он брал его на съемки, рассказывал об особенностях работы. А после школы Филипп поступил в Щукинское училище. Но учеба оказалась намного сложнее, чем он предполагал, поэтому он решил бросить ее, чтобы заработать необходимый опыт уже на съемочной площадке.

Первое время Смоктуновский-старший активно помогал наследнику, но однажды лишил его своей протекции. Это решение стало большим ударом для Филиппа. Чтобы справиться с неожиданными жизненными переменами, он начал злоупотреблять алкоголем, а после — запрещенными препаратами.

Наследник знаменитого актера полностью забросил театр и кино. Он зарабатывал редкими переводами иностранной литературы, а все деньги тратил на алкоголь. Как пишут СМИ, Филипп нередко оказывался в полицейских участках столицы, где его уже знали в лицо. А год назад он скончался в возрасте 65 лет и был похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с отцом.