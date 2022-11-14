Зависимость даром не прошла: глазам не поверите, увидев 60-летнюю Деми Мур

Деми Мур поделилась своими секретами со всем миром, выпустив пару лет назад книгу «Inside out: моя неидеальная история». В ней актриса рассказала о непростых взаимоотношениях с родителями, изнасиловании, неудавшейся личной жизни и пагубной зависимости.

Звезда пристрастилась к алкоголю, от чего страдала не один год. Один из режиссеров пообещал ей роль в своем фильме, если она пройдет лечение в наркологической клинике. Мур согласилась, избавившись от того, что разрушало ее жизнь, но лишь на время.

Снова прикладываться к бутылке артистка начала, когда вышла замуж за Эштона Кутчера. Прежняя зависимость вернулась с новой силой. Мур оказалась там, с чего начинала, и еще раз прошла непростой путь по возвращению к полноценной и здоровой жизни.

Разумеется, зависимость даром не прошла. Как бы там ни было, актриса не опустила руки и продолжила развивать свою карьеру. А 11 ноября она встретила 60-летний юбилей. В социальных сетях знаменитость поделилась видео, в кадрах которого принимает поздравления на борту самолета. И надо признать, что выглядит актриса потрясающе — гораздо моложе своих лет.

Отметили это и пользователи Сети, многие из которых не смогли скрыть свое восхищение.