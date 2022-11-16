Зависимая от фастфуда похудела на 90 кг: самые невероятные фото до и после

Скарлет Блэк долгие годы тратила тысячи фунтов стерлингов на фастфуд. Звезда социальных сетей не ограничивала себя в еде, из-за чего не только страдала от лишних килограммов, но и от эмоциональных проблем. Исправить же ситуацию Блэк решила только после совета своего друга.

По словам знаменитости, в определенный момент она поняла, что лишние килограммы прибавляются практически каждый день, но ничего не могла с этим сделать. Из-за стресса она ела все больше и больше, но однажды ее близкий друг признался, что его «тошнит» от того количества еды, которое Скарлет съела во время их совместного ужина. Такое замечание повергло блогера в шок, и она решила пойти на кардинальные меры.

После переломного разговора, звезда социальных сетей отправилась на консультацию к хирургу и впоследствии сделала уменьшение желудка. Операция помогла ей сбросить 90 килограммов, после чего она начала заниматься спортом и следить за собой. Теперь Скарлет собирает миллионы комплиментов от фанатов по всему миру и признается, что ее жизнь изменилась в лучшую сторону.