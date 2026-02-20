Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего

В 2025-м году сериаломанам было где разгуляться. Особенно порадовали наши, родные проекты: тут вам и вампиры, и драмы про тех, у кого денег куры не клюют, а счастья ноль.

Кстати, про цифры. Платформа START не поленилась всё посчитать и выкатила свой личный топ за прошлый год. Пятёрка лидеров получилась пёстрая: тут и криминал с юмором, и фантастика про то, как мужчины пытаются выжить в мире женщин, и классическая «Кухня», которую, кажется, будут смотреть даже наши внуки.

Каждый из этих сериалов зацепил зрителя чем-то своим: где сценарием, где актёрами, а где просто уютной атмосферой. В общем, если вдруг в 2025-м вы были слишком заняты, чтобы следить за новинками, или просто не знали, на что убить вечер, то этот список для вас.

Собрали в одном месте пять главных хитов START которые реально зашли зрителям. Сохраняйте, выбирайте, не благодарите.

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