Завидуют черной завистью: из-за этих советских привычек европейцы ненавидят россиян

Наша страна славится не только литературным, музыкальным и художественным наследием, но и различными привычками, которые отличают нас от других народов. Некоторые черты характера даже вызывают зависть у чужестранцев.

Самой известной особенностью русских людей является неулыбчивость. Европейцы не могут позволить себе такую роскошь, ведь они всегда должны быть приветливы.

Кроме того, девушки из стран Европы кусают локти, смотря на наших красавиц.

Яркий внешний вид как на людях, так и дома привычен для российских девушек, но поражает приезжих из-за рубежа.

Ещё одной составляющей самобытности нашего народа стала привычка действовать непредсказуемо. Решения, которые иногда принимают наши граждане, удивляют иностранцев, воспитанных на четких правилах действий.

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