Завидуют? 3 причины, почему всех так бесят Рыбы

Последний в астрологическом круге знак, по мнению специалистов в сфере астрологии, вобрал в себя черты одиннадцати предшественников. Несмотря на это, остальные знаки зачастую относятся к Рыбам свысока и навешивают на них всевозможные ярлыки: "холодные", "нерешительные", "чересчур эмоциональные" и так далее. А опросы показывают, что некоторые пары планируют детей так, чтобы они появились на свет не под знаком Рыб. Астрологи рассказали, в чем настоящая причина такого отношения к водному знаку.

Рыб сложно понять

Уроженцы этого знака – настоящие мечтатели и новаторы, искренне желающие изменить этот мир к лучшему. Под созвездием Рыб на свет появились такие первопроходцы в своей области, как изобретатель телефона Александр Грэхем Белл (3 марта), основатель Apple Стив Джобс (24 февраля), один из основоположников современной теоретической физики Альберт Эйнштейн (14 марта).

У Рыб настолько своеобразный взгляд на жизнь и ум, что окружающим сложно их понять и оценить по-достоинству.

Поэтому, к сожалению, людям проще заклеймить уроженцев знака чудаками, чем разобраться в их гениальных идеях.

Рыбы не поддаются описанию

Если пробежаться взглядом по гороскопу, то можно заметить, что большинство знаков зодиака можно исчерпывающе описать с помощью одного-двух слов. Лев – горделивый, Овен – темпераментный, Рак – заботливый и т.д.

Однако этот фокус не срабатывает с Рыбами, личность которых настолько глубока и многогранна, что отразить ее в одном-единственном слове не представляется возможным.

Возвращаясь к теории о том, что Рыбам присущи черты всех предшествующих соседей по гороскопу, можно утверждать, что для их характеристики потребуется как минимум двенадцать слов – по числу знаков зодиака.

Рыбам завидуют

В отличие от многих других знаков зодиака, Рыбы не чувствуют себя скованными какими-либо предрассудками – они не ищут легких путей, а предпочитают идти своей собственной дорогой, даже если идти по ней приходится наощупь в густом непроницаемом тумане.

Рыбы занимаются только теми делами, к которым лежит их душа, а потому невольно вызывают зависть у тех, кому не хватает силы воли и смелости жить так же.

В силу своей исключительной одаренности уроженцы водного знака часто получают репутацию "белых ворон", но их самих, к счастью, это не слишком тревожит.