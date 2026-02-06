Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Статьи Завидую тем, кто еще не смотрел: 5 сериалов с рейтингом до 8,2, которые украдут ваши вечера на неделю вперед

6 февраля 2026 14:15
Кадры из сериалов «Моя гениальная подруга», «Почти человек»

Забудьте про запрос «что посмотреть». Ответ уже здесь.

Идеальный сериал для вечера — это как хороший роман: он захватывает с первой страницы и оставляет приятную усталость после финала. Мы нашли пять таких проектов с рейтингом от 7.6 до 8.2 на «Кинопоиске». Их объединяет не жанр, а качество: каждая история выстроена так, что забываешь о времени.

Открывает подборку «Сделано в Италии» (8.2) — визуальный восторг и гимн эпохе. Вы окажетесь в Милане 70-х, где студентка Ирена попадает в самое сердце рождающейся модной индустрии. Это драма взросления на фоне революции стиля.

Совсем другой, но не менее захватывающий мир ждет в «Моей гениальной подруге» (8.1) — эпичной саге о двух женщинах из послевоенного Неаполя. Их дружба-соперничество длится десятилетиями, заставляя задуматься о природе таланта, зависти и выборе своего пути.

Для любителей детективов с изюминкой — «Портрет убийцы» (7.6). Его героиня, художница Ева, не просто рисует фотороботы, а буквально вытаскивает образы из памяти свидетелей, параллельно пытаясь раскрыть главную тайну своей жизни.

А если душа просит стимпанка и нео-нуара, ваш выбор — «Почти человек» (7.7). Это история раненого киборга-полицейского и его андроида с «синтетической душой», поднимающая вопросы о том, что делает нас людьми.

Завершает все уютный, но не лишенный остроты «Гранчестер» (7.8). Английская деревня 50-х, обаятельный викарий, который курит, выпивает и… блестяще расследует убийства. Идеальный рецепт для расслабленного, но не скучного просмотра.

Фото: Кадры из сериалов «Моя гениальная подруга», «Почти человек»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
2 комментария
