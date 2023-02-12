Завидует Пугачевой: правда о звезде Голливуда шокирует каждую женщину

Дженнифер Энистон завидуют многие. Причин для этого немало: актриса построила успешную карьеру в Голливуде, ее имя известно всему миру. Между тем этого оказалось недостаточно для того, чтобы она чувствовала себя по-настоящему счастливой.

Пока в Сети писали о том, что экс-супруга Брэда Питта позиционирует себя как чайлдфри, она безуспешно пыталась забеременеть. Энистон прибегала и к помощи врачей, и к народной медицине. Она перепробовала буквально все средства, за исключением одного, о чем горько пожалела.

Как оказалось, звезда экрана может позавидовать Алле Пугачевой, поскольку та, в отличие от нее, додумалась заморозить свои яйцеклетки. Именно это помогло Примадонне отечественной эстрады в 2013 году стать матерью двух очаровательных близнецов — Лизы и Гарри. Энистон же себя такой возможности лишила.