Завидовал весь СССР: гляньте, кого женила на себе генеральша из фильма «Москва слезам не верит»

Эпохальная картина «Москва слезам не верит» принесла всем актерам всесоюзную славу. Зрителем полюбились не только главные и второстепенные герои, но и эпизодические. Наверняка многие вспомнят жену генерала, которая вместе с супругом забирала одежду из химчистки. Но кто был ее избранником в реальной жизни?

Роль генеральши исполнила Муза Крепкогорская. Появление в драме «Москва слезам не верит» стало ее самой известной киноработой. Но если в карьере Музе не особо повезло, то личная жизнь сложилась намного успешнее, ведь ее мужем стал сам Георгий Юматов. После выхода военной картины «Офицеры» харизматичного актера обожали все женщины СССР. Неудивительно, что на Музу многие смотрели с завистью и презрением. Крепкогорская и Юматов поженились после съемок в «Молодой гвардии». Но их брак нельзя было назвать образцовым. По слухам, оба позволяли себе интрижки на стороне, однако разводиться чета не спешила. Одним из предполагаемых любовников Музы стал актер Сергей Столяров, известный по фильму «Завтра была война». Это происходило еще в 50-е: Юматов, Крепкогорская и Столяров играли вместе в одном спектакле. Вероятно, тогда и образовался звездный любовный треугольник.

В итоге Муза выбрала Юматова, с которым она прожила всю оставшуюся жизнь. О возможном романе между Столяровым и Крепкогорской рассказал портал «Экспресс газета».