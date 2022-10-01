Завидовал Пугачевой до самого конца: неприглядную правду о Моисееве мало кто знал

Артист страдал от одиночества и мечтал о семье.

Недавно скончался известный певец Борис Моисеев, исполнивший хит «Голубая луна». Последние годы артист пропал с экранов – всему виной проблемы со здоровьем. Моисеев вел уединенную жизнь и редко общался с прессой. Одним из немногих исключений было интервью «Star Hit» , в котором певец признался, о чем жалел всю жизнь.

Оказывается, Моисеев завидовал своей давней подруге Алле Пугачевой из-за того, что у нее «такие прекрасные детки». Борис Моисеев раскаивался, что в молодости жил в сумасшедшем ритме и так не успел обзавестись ребенком.

«Не от кого было иметь детей», – рассказывал Моисеев.

А когда артист задумался об услугах суррогатной матери – годы были не те и не позволяло здоровье.