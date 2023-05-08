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Завидный холостяк Дмитрий Борисов улетел из России ради встречи с известной блондинкой

8 мая 2023 17:50
Завидный холостяк Дмитрий Борисов улетел из России ради встречи с известной блондинкой

Телеведущий заставил обсуждать свою личную жизнь.

Дмитрий Борисов в течение многих лет был ведущим шоу «Пусть говорят». В эфире программы он поднимал резонансные темы, из-за чего проект мог похвастаться весьма высокими рейтингами. Но несколько месяцев назад он неожиданно пропал с экранов, а сам Борисов перестал делиться новостями о своей жизни.

Как оказалось, телеведущий отправился в США на встречу со Светланой Мальковой, бывшей супругой нового мужа Анастасии Макеевой. Еще в прошлом году вся страна обсуждала громкий развод пары, после которого Светлана отправилась жить в США. Там она и встретилась с ведущим, которому ранее рассказывала о своих переживаниях в студии.

Завидный холостяк Дмитрий Борисов улетел из России ради встречи с известной блондинкой

Пользователи Сети были шокированы неожиданной встречей. Многие сразу предположили, что между знакомыми завязался роман, а другие были уверены, что Борисов готовит очередной выпуск шоу. Обсуждая кадр, подписчики завалили знаменитостей вопросами, но те предпочли проигнорировать все комментарии.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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