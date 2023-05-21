Завидные женихи: мужчины с этими именами самые богатые и успешные

Когда мы слышим словосочетание “успешный мужчина”, перед мысленным взором, как правило, предстает стильный бизнесмен с гаджетом последней модели в руках, на фоне дорогого автомобиля. Как ни крути, достаток и материальное благополучие - обязательный атрибут завидного жениха. Эксперты в области эзотерики рекомендуют девушкам присмотреться к обладателям конкретных мужских имен - каждый из них обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы реализовать себя в карьере и разбогатеть.

Андрей

Имя Андрей приносит своему владельцу целый ряд качеств, которые помогают ему добиться поставленных целей. Обладатель этого имени - трудолюбивый, ответственный, упорный. Неудачи не пугают Андрея, а только пробуждают в нем азарт. Неудивительно, что рано или поздно фортуна начинает благоволить этому мужчине.

Парень, нареченный именем Андрей, довольно быстро достигает высшей ступени в карьерной лестнице.

При этом он не останавливается на достигнутом, а продолжает трудиться и совершенствовать себя. Недостатка в деньгах у обладателя этого имени нет - на его счете всегда есть солидная сумма средств.

Никита

Скромность - качество, уж точно не присущее Никите. Обладатель этого имени точно знает, чего хочет от жизни. Даже если его планы и цели кажутся окружающим нереальными и чрезмерно амбициозными, переубедить его все равно не получится. Да и не надо, ведь в Никите действительно заложен большой потенциал.

Мужчина, которого родители назвали этим именем, от природы наделен отличным деловым чутьем.

Он умеет предугадывать, что будет пользоваться спросом в ближайшем будущем, какие тренды станут востребованными. В какой бы сфере ни реализовал себя Никита, он добьется не только авторитета и успеха, но и богатства.

Фёдор

Парни, нареченные именем Фёдор - редкостные упрямцы. Можно сколько угодно доказывать обладателю этого имени, что дважды два равно четыре, но если он говорит: пять, значит, так и есть!

Именно удивительное упорство помогает Феде в реализации его амбициозных планов. В то время как другие опускают руки, он твердо идет вперед.

Проблем с деньгами у Фёдора не бывает. Мужчины, которых родители назвали этим именем, умеют найти золотую жилу даже там, где никто другой ее днем с огнем не найдет. Финансы текут в карман Феди рекой, что, несомненно, добавляет ему авторитета в глазах окружающих и привлекает женщин.