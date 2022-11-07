Завещание Татьяны Дорониной предали огласке: такого не ожидал никто

Только на прошлой неделе поклонники обсуждали пугающее состояние 89-летней Татьяны Дорониной. Сообщалось, что актриса оставила свою элитную четырехкомнатную квартиру в столице и вынуждена была переехать в санаторий для пожилых людей. Позже стало известно, что и это заведение звезда покинула, но в московскую жилплощадь так и не вернулась.

Ясность в ситуацию внес гендиректор МХАТа Владимир Кехман. Он объяснил, что теперь Доронина находится в доме престарелых. С переездом актрисе помог сам Кехман, он же и договорился, чтобы в учреждении ее разместили вместе с любимыми кошками. По его словам, условия пребывания в доме престарелых самого высокого уровня: актрисе, которая с трудом встает с кровати, делают массаж и помогают заниматься простейшей зарядкой.

Между тем квартира Дорониной в столице после ее смерти должна будет отойти неизвестному молодому человеку. Как рассказали соседи актрисы в шоу «Ты не поверишь!», она заранее указала в завещании сына ее приятеля как основного наследника. Молодого человека по имени Игорь она считает племянником. Собственных детей у нее нет. По информации Владимира Кехмана, Доронина действительно близко общается с Игорем, который работает ее помощником.