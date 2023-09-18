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Завещание ни к чему: кому достанется баснословное наследство Гришечкина

18 сентября 2023 14:05
Завещание ни к чему: кому достанется баснословное наследство Гришечкина

Все богатства окажутся в одних руках.

Смерть Вячеслава Гришечкина стала шоком для миллионов телезрителей. Звезде сериала «Солдаты» было всего 62 года. Актер активно снимался в кино и сериалах, руководил театральной студией — ничто не предвещало беды. Но подвело сердце: 15 сентября заслуженный артист России скончался в реабилитационном центре.

Гришечкин на шесть лет пережил свою вторую супругу Анну, умершую в 2017 году от рака. Детьми пара так и не обзавелась, зато в первом браке у знаменитости родилась дочь Ольга. Сегодня женщине около 33 лет, она живет в столице и работает на руководящей должности в международной компании.

После себя Вячеслав Гришечкин оставил автомобиль, квартиру в одном из спальных районов Москвы, а также дачу в Московской области. Все это достанется Ольге, ведь других наследников у ее отца попросту нет, сообщают СМИ.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press
Алла Новикова
Алла Новикова
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