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«Завершающий день»: дочь Малинина похвасталась роскошным кольцом и белым платьем

26 ноября 2023 00:45
«Завершающий день»: дочь Малинина похвасталась роскошным кольцом и белым платьем

Звездная наследница готовится к пышному торжеству.

Чужие дети растут с невероятной скоростью. Вот уже младшая дочь Александра Малинина и его супруги Эммы Валентиновны выходит замуж. 22-летняя Устинья поделилась в соцсетях радостными хлопотами перед предстоящей свадьбой.

«День лета в Милане для нас был знаменательным. Пришли наши долгожданные обручальные кольца», — подписала начинающая певица серию снимков.

На кадрах запечатлены дорогие ювелирные украшения, ворох элегантных платьев и летние итальянские виды.

Женихом богатой наследницы стал англичанин по имени Зак. Пара познакомилась в Великобритании во время учебы. На данный момент влюбленные наслаждаются отпуском в Италии. Семья молодого человека занимается бизнесом. Устинье удалось найти точки пересечения с будущими свекром и свекровью. Девушка успела слетать в Гонконг, где находится офис компании отца ее любимого человека.

«Завершающий день»: дочь Малинина похвасталась роскошным кольцом и белым платьем
Фото: Legion-Media, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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