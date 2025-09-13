Меню
Затянут с первой серии и зрителя, и героя: 5 динамичных сериалов про временные петли — рейтинги от 7.4 и выше

13 сентября 2025 16:40
Есть и научная фантастика, и комедия.

Если вы ищете сериал, который затянет с первой же серии, — эта подборка для вас. Каждый из этих проектов блестяще обыгрывает тему временных петель, а значит, вас ждёт полное погружение: вы будете разгадывать загадки, искать выход из тупиков и переживать каждую ошибку героев вместе с ними.

Второй весомый повод довериться нашему выбору — стабильно высокие рейтинги и признание критиков. Эти сериалы не просто развлекают, они заставляют думать, сопереживать и с нетерпением ждать следующей серии.

Здесь есть и умные научно-фантастические концепции, и трогательные драмы, и даже ироничные комедии — выбирайте на свой вкус и готовьтесь к марафону, потому что оторваться будет невозможно.

«Вернуть из мёртвых» (2003 – 2005)

Рейтинг IMDb: 7.4

Работающая в морге студентка Тру получает способность переживать последний день умерших по их просьбе. Каждый эпизод — новая судьба и моральный выбор: можно ли менять предначертанное без последствий?

«12 обезьян» (2015 – 2018)

Рейтинг IMDb: 7.7

Путешественник во времени Коул пытается остановить вирус, уничтоживший человечество. Его миссия осложняется временными парадоксами: каждое изменение прошлого создаёт новые угрозы в будущем.

«Жизни Матрёшки» (2019 – 2022)

Рейтинг IMDb: 7.7

Циничная разработчица игр Надя в день своего 36-летия получает не самый приятный подарок — она погибает. А потом вновь просыпается вечеринке в свою честь, и так по кругу.

Чтобы разорвать петлю, ей придётся столкнуться с собственными демонами и найти другого «застрявшего» — паникёра Алана.

«Новый день» (2006 – 2008)

Рейтинг IMDb: 8.0

Детектива Бретта Хоппера подставляют в убийстве, и он оказывается в петле — день ареста без конца повторяется. С каждой попыткой он узнаёт новые детали заговора, но правила меняются — люди вокруг тоже начинают меняться.

«Начало» (2022)

Рейтинг IMDb: 8.1

Студентка Ли Шицин оказывается в петле внутри взрывающегося автобуса. Спасение — не в бегстве, а в поиске бомбы и террориста среди пассажиров.

Динамичный триллер, вся экшен-составляющая которого разворачивается в замкнутом пространстве, заставляя героев действовать методом проб и…смертей.

Фото: Кадр из сериала «Вернуть из мёртвых», «12 обезьян», «Жизни Матрёшки», «Новый день», «Начало»
Ольга Назарова
