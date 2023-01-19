Затянулась так, что не вздохнуть: на русскую Ким Кардашьян стыдно смотреть (фото)

Анастасия Квитко упорно подражает Ким Кардашьян. Русская красавица желает повторить успех зарубежной звезды, с которой у нее действительно много общего.

Например, Квитко может похвастаться столь же пышными формами, что есть у американской модели. Именно этот факт помог ей обрести популярность в социальных сетях. К тому же Анастасия любит яркие, провокационные и весьма откровенные наряды, что привлекает к ней еще больше внимания.

Правда, далеко не все образы блогера нравятся ее поклонникам, которые признаются, что иногда им попросту стыдно смотреть на Анастасию. Многих смущает, что она отдает предпочтение слишком тесным нарядам. Порой со стороны кажется, будто Квитко затянулась так, что не вздохнуть. Как бы там ни было, знаменитость готова на все, лишь бы подчеркнуть тонкую талию, пышный бюст и округлые бедра.