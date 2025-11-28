«Затягивает с первых же мгновений»: если ищете уютный детектив на пару вечеров, вот идеальный вариант от Netflix — с рейтингом 93% на RT

Меню
28 ноября 2025 10:23
Смешит, греет душу и удивляет детективной интригой.

Хотите включить что-то расслабляющее на вечер, но при этом и не слишком проходное? Вот вам добрая комедия, уютный детектив и чуть грустная история о новом этапе жизни — «Человек внутри».

Netflix сделал ставку на понятный детективно-уютный формат — и не прогадал: 93% на Rotten Tomatoes, высокие оценки критиков, номинация Теда Дэнсона на «Золотой глобус» и уже вышедший второй сезон подтверждают, что шоу получилось действительно удачным.

О чем сериал?

Чарльз Нуиндайк — пенсионер, который после смерти супруги застрял в болоте одиночества и унылой рутины. В попытке вернуть в свою жизнь хоть какое-то движение он решает найти «хобби»… и выбирает не вышивание или рыбалку, а частное расследование.

Под видом нового постояльца он попадает в элитный дом престарелых, чтобы раскрыть кражу дорогого ожерелья. Здесь за внешним уютом скрывается масса тайн, странностей, недомолвок, старческих «банд», интриг и маленьких личных драм — иногда смешных, иногда трогательных.

Создатель сериала — Майкл Шур, человек, стоящий за «Офисом» и «Парками и зонами отдыха». И он мастерски превращает простую историю в теплое и очень человечное комедийное шоу. Проект основан на документальной картине «Агент-крот», номинированной на «Оскар», где исследовались одиночество пожилых людей и условия домов престарелых.

«Человек внутри» не копирует документалистику, но унаследовал ее атмосферу — под легким юмором все равно чувствуется что-то настоящее и важное.

Что говорят критики и зрители?

Кратко — они в восторге: многие без стеснения говорят, что это одно из лучших получасовых комедийных шоу последних лет. Тэд Дэнсон «несет» проект на себе — и делает это невероятно харизматично.

Сериал затягивает с первых же мгновений — располагает к себе юмором, лиричной атмосферой и обаятельным героем. Серии здесь короткие, в среднем по 25 минут, и провисать негде, — говорят в Сети.

Второй сезон вышел 20 ноября 2025 года. Netflix выложил все восемь эпизодов продолжения — их можно смотреть прямо сейчас, без томительного ожидания.

Ранее мы писали: Быть 4-му сезону или не быть — вот в чем вопрос: «Вампиры средней полосы» могут остаться с нами надолго, несмотря на скорый финал

Фото: Кадры из сериала «Свой человек внутри»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
