Затягивает с первых минут: собрали топ-5 лучших детективов 2025 года — №3 еще не вышел, а уже получил 87% свежести

2025-й год оказался не очень богат на премьеры жанра, который зрители никогда не перестанут любить. Детектив — это всегда интрига, тайна и герои, готовые идти до конца ради справедливости. В этом году лишь несколько фильмов смогли выделиться.

Собрали топ-5 картин в жанре расследований, которые стали самыми обсуждаемыми. И рейтинг у них получше, чем у других новинок.

«Красный шелк»

Россия и Китай объединились для создания масштабного ретро-детектива, который критики уже назвали лучшим (из отечественных) за последние десятилетия. Действие разворачивается в 1927 году. После кровавой резни в Шанхае молодые лидеры коммунистической партии вынуждены скрываться.

Ван Лин, дочь убитого коммуниста, пытается переправить секретные документы в Москву, а помогают ей бывший царский разведчик Николай Гарин и красноармеец Артем.

Поездка на Транссибирском экспрессе превращается в смертельно опасную игру, где враги прячутся среди попутчиков. Атмосфера напряженности, изящные декорации, экшен и постоянная загадка сделали «Красный шелк» одним из главных событий года.

«Настоящие детективы»

Действие в американском фильме «Neighborhood Watch», в российском прокате получившем название «Настоящие детективы», находится где-то между реальностью и галлюцинацией. Главный герой Саймон Макнэлли выходит из психлечебницы и пытается начать жизнь заново, но прошлое не отпускает его.

Однажды он становится свидетелем похищения девушки и решает доказать, что его слова не плод больного воображения. На помощь ему приходит бывший полицейский Эд, одержимый манией преследования.

Вместе они ввязываются в расследование, где сложно понять, что реально, а что существует только в голове Саймона. Фильм сочетает элементы триллера и психологической драмы, поэтому придется по вкусу не только любителям детективов.

«Клуб убийств по четвергам»

Один из самых ожидаемых проектов года, который еще не вышел, но успел собрать вокруг себя армию поклонников жанра. Премьера назначена на 28 августа 2025 года. Между тем, критики-первопроходцы уже поставили ему 87% свежести на Rotten Tomatoes.

Фильм снят по популярному одноименному роману и расскажет о группе пенсионеров, которые каждую неделю собираются в своем клубе, чтобы обсуждать старые нераскрытые преступления.

Но однажды они сталкиваются с настоящим убийством и сами становятся детективами поневоле. Интрига в том, что все члены клуба — люди с характером и прошлым, которое скрывает куда больше тайн, чем кажется.

«Черный чемодан — двойная игра»

Один из самых громких шпионских триллеров-детективов года. Джордж Вудхаус и его жена Кэтрин — пара профессиональных агентов, которые долгие годы жили в доверии и любви. Но все рушится, когда Джордж получает приказ: расследовать дело, в котором главной подозреваемой оказывается… его собственная жена.

Перед героем встает мучительный выбор — долг или семья, служба или любовь. Ситуация осложняется тем, что предательство Кэтрин может стоить жизни тысячам людей.

Фильм получил восторженные отзывы критиков: за стильную постановку, напряжение, которое не спадает ни на минуту, и блестящую актерскую игру Кейт Бланшетт и Майкла Фассбендера.

«Расплата 2»

Продолжение хита с Беном Аффлеком вновь вернуло на экран необычного героя — бухгалтера-гения, обладающего навыками киллера.

На этот раз сюжет вращается вокруг агента казначейства Мэрибет Медины, которая пытается раскрыть убийство своего бывшего начальника. В поисках истины она обращается за помощью к Кристиану Вольфу.

Вместе с братом Бруксом он начинает расследование, но чем дальше они продвигаются, тем больше врагов появляется у них на пути. Группа наемников делает все, чтобы правда не всплыла. Сиквел удачно развивает историю, которую зрители полюбили в первой части.

