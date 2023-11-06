Зато утер нос американцам: Бондарчук чуть не отправился на тот свет из-за этого фильма
Годы тяжелого труда не могли пройти бесследно.
Сергей Бондарчук за годы карьеры снял множество фильмов, которые стали классикой советского кино. Но на весь мир постановщик прославился благодаря картине «Война и мир», которая заработала премию «Оскар» и множество других призов. Зрители и критики осыпали ленту из четырех частей комплиментами, но мало кто догадывался, что она едва не стоила жизни Бондарчуку.
Дело в том, что к съемкам режиссер приступил, когда ему было 45 лет. Бондарчук славился отменным здоровьем, но работа оказалась слишком тяжелой. И за время подготовки фильма, которая проходила и в полях, и в дворцах, Бондарчук поседел, пережил два сердечных приступа и одну клиническую смерть.
Эта жертва оказалась настолько заметной, что о ней даже писала советская пресса.
При этом режиссера осыпали комплиментами не только соотечественники, но и коллеги со всего мира. В итоге амбициозная картина «Война и мир» была признана самой масштабной работой в ХХ веке и до сих пор считается одним из главных фильмов страны и мира.