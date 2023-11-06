Зато утер нос американцам: Бондарчук чуть не отправился на тот свет из-за этого фильма

Сергей Бондарчук за годы карьеры снял множество фильмов, которые стали классикой советского кино. Но на весь мир постановщик прославился благодаря картине «Война и мир», которая заработала премию «Оскар» и множество других призов. Зрители и критики осыпали ленту из четырех частей комплиментами, но мало кто догадывался, что она едва не стоила жизни Бондарчуку.

Дело в том, что к съемкам режиссер приступил, когда ему было 45 лет. Бондарчук славился отменным здоровьем, но работа оказалась слишком тяжелой. И за время подготовки фильма, которая проходила и в полях, и в дворцах, Бондарчук поседел, пережил два сердечных приступа и одну клиническую смерть.

Эта жертва оказалась настолько заметной, что о ней даже писала советская пресса.

При этом режиссера осыпали комплиментами не только соотечественники, но и коллеги со всего мира. В итоге амбициозная картина «Война и мир» была признана самой масштабной работой в ХХ веке и до сих пор считается одним из главных фильмов страны и мира.