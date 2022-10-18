Зато они красивые: названы 2 самых недалеких знака Зодиака

Умением схватывать на лету любую информацию может похвастаться далеко не каждый. Еще в школе одни быстро усваивали правила и формулы, а другим приходилось только зубрить, чтобы хорошенько запомнить материал. С возрастом эти качества никуда не деваются - пока одни соображают на лету, другим требуется много времени для того, чтобы понять, о чем вообще идет речь. По мнению астрологов, дело тут не только в чертах характера, темпераменте и интеллектуальных способностях, но и в знаке зодиака. Они назвали двух самых безнадежных тугодумов по гороскопу.

Телец

Представители земного знака живут по принципу “семь раз отмерь - один раз отрежь”. Только для подстраховки они отмерят не семь, а семьдесят раз, и еще будут сомневаться: а правильно ли они все подсчитали? А насколько точной была линейка? Может, еще другой попробовать измерить, а?

И хотя всем окружающим уже давно все понятно, Телец будут до победного кружить с сантиметром, циркулем и другими приборами, чтобы убедиться в своей правоте.

Окружающим тяжело иметь дело с Тельцом, потому что он всегда погружен в свои собственные мысли. Порой приходится повторять сказанное по нескольку раз, чтобы уроженец знака хорошенько осознал, чего от него хотят, и как-то отреагировал. В личной жизни Телец такой же тугодум, как и во всем остальном. Он будет годами ходить вокруг понравившегося человека, но так и не решится подойти к нему и прямо сказать о своих чувствах. Поэтому нередко наблюдает, как любовь всей его жизни уводит к алтарю кто-то другой.

Дева

Люди, рожденные под знаком Девы, может, и соображают, но уж больно медленно. Они настолько сосредоточены на своих заботах и проблемах, что если кто-то неожиданно вклинится в их жизнь с какими-то вопросами или предложениями, не сразу даже поймут, что человек к ним обращается. А когда наконец поймут, будут долго вникать, чего от них хотят, потому что Дева хорошо понимает только те задачи, которые ставит перед собой она сама. Все остальное звучит для нее как инопланетная речь.

Сколько бы вы ни объясняли Деве, чего вы от нее ждете, она все равно сделает по-своему.

Возмущаться по этому поводу бесполезно - любые претензии отлетают от представителя знака, словно горох от стены. Поэтому астрологи советуют не вмешиваться в дела Девы и не навязывать ей свои методы работы - так будет намного спокойнее и для нее, и для вас.