Зато честно! Что народ на самом деле говорит о новой «Маске»

Кажется, на российском телевидении было такое множество программ, что придумать нечто новое и увлекательное уже невозможно. Тем не менее создатели музыкального шоу «Маска» доказали обратное.

В каждом эпизоде передачи звезды шоу-бизнеса выступают на сцене в уникальных нарядах, скрывающих лицо исполнителя. А после номера жюри пытаются отгадать, за кем же они наблюдали.

Каждый участник обладает хорошими вокальными данными, но зрителей больше всего поражают причудливые образы. Креативные костюмеры создают настоящие произведения искусства, которые оживают во время выступления. Например, для создания пугающего и одновременно завораживающего дикобраза понадобилось более 500 шипов и иголок, которые двигались вместе с героем, повторяя его движения. А вот для шерсти Мандрила талантливые портные просмотрели более 25 видов меха, прежде чем найти необходимую фактуру.

Такие усилия и картинка на экране приводят россиян в настоящий восторг.