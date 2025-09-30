Меню
Затмит самого Деймона: в 3 сезоне «Дома дракона» появится сразу несколько новых важных героев, но лишь один станет любимцем публики

30 сентября 2025 15:42
Затмит самого Деймона: в 3 сезоне «Дома дракона» появится сразу несколько новых важных героев, но лишь один станет любимцем публики

Актер сменил один дом на другой. Буквально.

«Дом дракона» приближается к самому «мясу» — Танцу драконов. HBO уже закончил съёмки третьего сезона, и премьера намечена на июнь 2026-го. Наконец-то полыхнет война, но зрителей ждёт не только бойня драконов и интриги в замках. Новые игроки перевернут баланс сил в Вестеросе.

Главная потеря очевидна: в третьем сезоне не будет Рейнис Таргариен (Ив Бест), трагически погибшей в финале прошлых серий. Но на смену уходу приходят свежие лица — от военных командиров и лордов до новых представителей Таргариенов и Хайтауэров. И один из этих персонажей уже сейчас вызывает повышенный интерес.

Речь об Ормунде Хайтауэре — племяннике Отто и кузене Алисенты, главе дома Хайтауэров. Его фигура маячила на горизонте во втором сезоне, где мы лишь увидели, как его войска собираются к походу. Теперь же он полноценно выйдет на сцену.

Затмит самого Деймона: в 3 сезоне «Дома дракона» появится сразу несколько новых важных героев, но лишь один станет любимцем публики

Воплотит Ормунда британский актёр Джеймс Нортон — звезда «Гранчестера» и «Короля и завоевателя».

Совсем недавно он блистал в «Доме Гиннеса» от Netflix, где играл выдуманного героя и при этом сумел «украсть» шоу у исторических фигур.

Именно это сочетание харизмы и выразительности делает Нортона главным претендентом на статус нового любимца публики, настаивают западные обзорщики.

Затмит самого Деймона: в 3 сезоне «Дома дракона» появится сразу несколько новых важных героев, но лишь один станет любимцем публики

«Дом дракона» уже показал, что второстепенный персонаж может стать сердцем истории — достаточно вспомнить, как Пэдди Консидайн влюбил зрителей в короля Визериса, от которой в восторге оказался даже Джордж Мартин.

Если сценаристы и Нортон найдут ту же магию, Ормунд Хайтауэр легко может перещеголять даже харизматичного Деймона Таргариена.

Ранее мы писали: Джордж Мартин работает над еще одним романом — он продолжит историю будущего спиноффа «Игры престолов»

Фото: Кадр из сериала «Дом дракона», «Дом Гиннеса»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
