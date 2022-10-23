Затмит отца: сын Шварценеггера от домработницы способен разбить миллионы сердец

Долгие годы брак актера и политика Арнольда Шварценеггера с Марией Шрайвер казался идеальным, пока не выяснилось, что артист изменял своей жене с горничной и даже обзавелся ребенком на стороне.

Внебраного сына Шварценеггера зовут Джозеф Баэн.

Парню 24 года – и он во всем старается походить на звездного отца. Джозеф усердно тренируется в спортзале, а в 2022 году даже попал на обложку журнала Men's Health, в котором он рассказал о своих занятиях фитнесом и отношениях с папой.

Поклонники «Мистера Олимпия» давно подметили, как Джозеф похож на отца. Джозеф Баэн успел обзавестись и своими поклонниками, которые пишут ему лестные комментарии под фотографиями из зала: «Второй Арнольд», «Вау, видна генетика Арнольда», «Отличный потенциал».