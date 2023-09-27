Затмит и Киркорова, и Баскова: этот российский певец вот-вот станет мировой звездой

Филипп Киркоров назвал себя поп-королем отечественной эстрады, а его верный друг Николай Басков считает себя золотым голосом России. Но у потрепанных жизнью артистов появился молодой конкурент, которому прочат всемирную славу.

Творчество певца, выступающего под псевдонимом SHAMAN, получает все больше восхищенных отзывов. Пожалуй, ни один другой музыкант не покорял российский шоу-бизнес в такие короткие сроки. Среди тех, кто не может надышаться на Ярослава Дронова, оказался и скандально известный Джигурда.

«Гениальный мальчик, штучный», — именно так высказался актер о популярном исполнителе в эфире YouTube-канала Дианы Кади.

Он пожелал коллеге больших успехов и подчеркнул, что музыкальный олимп давно не видел таких самородков. Супруг Марины Анисиной выразил полную уверенность в том, что если блондин и дальше продолжит такими темпами, то оставит далеко позади не только Киркорова и Баскова, но и звезд мировой величины.