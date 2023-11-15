Затмили Пугачеву и Киркорова: топ лучших певцов и певиц 2023 года, который составил народ

Алла Пугачева и Филипп Киркоров в течение многих лет входят в рейтинги самых популярных отечественных исполнителей. Их композиции не теряют популярности, а публика внимательно следит за жизнью артистов вне сцены. Однако в этом году фанаты отдали лидирующие места совершенно другим знаменитостям.

Так, самым любимым певцом, по данным ВЦИОМ, был признан Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. Предпочтение ему отдали 33% респондентов. На втором месте расположился Олег Газманов с 11% голосов, а замкнул тройку лидеров Николай Басков. Также поклонники оценили успехи Григория Лепса, а Филипп Киркоров оказался на пятом месте с 7%.

Среди певиц самой успешной и любимой была признана Полина Гагарина. Следом за ней идет Лариса Долина, а третью строчку рейтинга заняла Anna Asti. Четвертую позицию поделили Валерия, Пелагея и Ирина Аллегрова.