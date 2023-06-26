Затмила всех секс-символов: пикантные кадры с Самбурской сводят с ума (видео)
Звезде удалось произвести вау-эффект.
Настасья Самбурская не зря сидела на диете и пахала в спортзале. Актриса, наконец, получила фигуру мечты и теперь с гордостью демонстрирует ее поклонникам.
В социальных сетях артистки появилось новое пикантное видео с ее участием. Знойная брюнетка позировала перед камерой, отдыхая в бассейне и облачившись в откровенный купальник. Открытая зона декольте не оставила фанатам простора для фантазии — пышные формы звезды «Универа» стали достоянием широкой аудитории.
Горячие кадры с Самбурской взбудоражили народ — ей удалось затмить всех секс-символов. Интернет-пользователи не смогли воздержаться от восхищенных комментариев.
«Ирина Шейк нервно курит в сторонке. Вы красавица», «Я думала, это Меган Фокс», "«Господь Всемогущий, как прекрасна эта женщина», «Красивее, чем Анджелина Джоли», — пишут в Сети.