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Затмила всех: эта актриса из новых «Папиных дочек» потрясла людей красотой

21 сентября 2023 09:15
Затмила всех: эта актриса из новых «Папиных дочек» потрясла людей красотой

Публика не смогла скрыть своего восхищения.

Спустя годы ожиданий поклонники с восторгом приняли продолжение «Папиных дочек». Зрители были рады увидеть любимых героев, но особенно их потрясли новые персонажи.

Так, обсуждая премьерный эпизод фанаты осыпали комплиментами актрису Полину Денисову, которая исполнила роль Сони, старшей дочери Веника в исполнении Филиппа Бледного. По их мнению, Полина перетягивает на себя все внимание зрителей. И отличается не только талантом, но и яркой красотой.

«Актриса, играющая Соню, потрясающая!», «Актрису на роль Сони так хорошо подобрали», «Очень интересная , приятная, классная», «Соня спасет весь сериал», — считают зрители.

Также многие обратили внимание, как Денисова похожа на своих экранных родителей — Бледного и Анастасию Сиваеву. Как уверено большинство, именно такой и могла вырасти дочь знаменитостей.

Затмила всех: эта актриса из новых «Папиных дочек» потрясла людей красотой
Фото: Соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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