Затмила Пугачеву во всем: Киркоров разоткровенничался об избраннице, с которой год вместе

Филипп Киркоров долго залечивал раны после болезненного развода с Аллой Пугачевой. Музыкант не верил, что сможет вновь наладить личную жизнь. Но чудо все-таки произошло.

Артист признается: после расставания с Примадонной интрижек «на раз» у него хватало. А вот в серьезные отношения певец вступать не планировал, решив, что это не для него. И тем не менее у звезды появилась новая любовь.

В ходе подкаста You Wanna Scandal Now? в социальной сети «ВКонтакте» поп-король российского шоу-бизнеса так восторженно отзывался о своей второй половинке, что стало очевидным: она во всем затмила Аллу Борисовну. Исполнитель отметил, что распрощался со своей свободой год назад и ни о чем не жалеет.

«Это космический срок. И это кайф!» — подчеркнул отец двоих детей.

Однако личность своей избранницы предпочел сохранить в тайне.