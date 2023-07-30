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Затмила молодых девчонок: Винер зажгла на танцполе так, словно ей не 74 года, а 20 лет

30 июля 2023 15:15
Затмила молодых девчонок: Винер зажгла на танцполе так, словно ей не 74 года, а 20 лет

Энергичности тренера можно только позавидовать.

Ирина Винер не дает спуску своим подопечным. О крутом нраве и строгости главного тренера национальной команды ходят настоящие легенды. Оказалось, что звезда художественной гимнастики может не только стращать спортсменок, но и веселиться с ними в одной компании до упаду.

В Сети горячо обсуждают видео, в кадрах которого Винер зажгла на танцполе так, будто ей не 74 года, а 20 лет. Танцуя под хит Люси Чеботиной «Солнце Монако», президент Всероссийской федерации художественной гимнастики затмила даже молодых девчонок.

Рядом с наставницей на танцполе отжигала в том числе и ученица Ирины Александровны — 18-летняя гимнастка Лала Крамаренко. И тренер нисколько не уступала ей в энергичности. Интернет-пользователи после такого зрелища принялись шутить в Сети на тему о том, что теперь-то они, наконец, видели все.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press. соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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