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Киноафиша Статьи Затмила Фрейндлих: как в старости выглядит Манька Облигация (фото)

Затмила Фрейндлих: как в старости выглядит Манька Облигация (фото)

12 октября 2023 17:45
Затмила Фрейндлих: как в старости выглядит Манька Облигация (фото)

Позавидует любая.

Образ Маньки Облигации в сериале «Место встречи изменить нельзя» запомнился зрителям. Героиню превосходно сыграла Лариса Удовиченко. Она и сегодня продолжает активно работать.

В свои 68 лет знаменитость даже не думает завершать актерскую карьеру. Поклонники часто видят любимицу на театральной сцене. Например, на днях состоялась премьера спектакля с ее участием «Старомодная комедия».

Эксклюзивными кадрами с постановки поделился в социальных сетях Андрей Соколов, который стал партнером Ларисы Ивановны. В пьесе Алексея Арбузова у нее роль Лидии Жербер. В кино ее воплотила легендарная Алиса Фрейндлих. Удовиченко своим талантом затмила даже звезду «Служебного романа».

Стоит признать, что в старости артистка выглядит потрясающе. Она по-прежнему волнует сердца зрителей.

Затмила Фрейндлих: как в старости выглядит Манька Облигация (фото)

«Лариса прекрасная!», «Обожаю ее», «Как здорово видеть легенду на сцене», — восхищаются актрисой интернет-пользователи.

Фото: Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979), соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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