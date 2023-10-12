Затмила Фрейндлих: как в старости выглядит Манька Облигация (фото)

Образ Маньки Облигации в сериале «Место встречи изменить нельзя» запомнился зрителям. Героиню превосходно сыграла Лариса Удовиченко. Она и сегодня продолжает активно работать.

В свои 68 лет знаменитость даже не думает завершать актерскую карьеру. Поклонники часто видят любимицу на театральной сцене. Например, на днях состоялась премьера спектакля с ее участием «Старомодная комедия».

Эксклюзивными кадрами с постановки поделился в социальных сетях Андрей Соколов, который стал партнером Ларисы Ивановны. В пьесе Алексея Арбузова у нее роль Лидии Жербер. В кино ее воплотила легендарная Алиса Фрейндлих. Удовиченко своим талантом затмила даже звезду «Служебного романа».

Стоит признать, что в старости артистка выглядит потрясающе. Она по-прежнему волнует сердца зрителей.