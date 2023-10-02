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Затмила даже Яковлеву: главная стюардесса советского кино сводила мужчин с ума

2 октября 2023 20:30
Затмила даже Яковлеву: главная стюардесса советского кино сводила мужчин с ума

Соблазнительная красотка очаровала всех.

Образ стюардессы будоражит мужскую фантазию, и режиссеры всегда умело это использовали. Играть воздушных официанток доводилось многим актрисам, но не у всех получалось это одинаково хорошо.

Александра Яковлева убила сразу двух зайцев. В фильме «Экипаж» она не только воплотила яркую соблазнительную героиню, но и стала первой, кто засветился в постельно-эротичной сцене. И все же лавры главной стюардессы советского кино достались ее коллеге.

Казалось, что никто не сможет затмить грандиозный успех Яковлевой, но Елене Прокловой это удалось. Начинающей артисткой на тот момент она не была: за плечами знаменитости имелись достойные проекты. Но ни один из них не принес ей такую оглушительную славу, как «Мимино». Поклонников у очаровательной блондинки заметно прибавилось, а киношники буквально забрасывали звезду новыми предложениями.

Затмила даже Яковлеву: главная стюардесса советского кино сводила мужчин с ума
Фото: Кадры из фильма «Экипаж» (1979), «Мимино» (1977)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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