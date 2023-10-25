Затмила даже Будулая: цыгане неспроста обожали эту советскую актрису

Многим звездам отечественного кинематографа доводилось примерять на себя образы цыган. Но далеко не всегда вольный народ оставался в восторге от полученного результата. А вот одной советской актрисе повезло. Неожиданно для себя она раз и навсегда покорила сердца ромалов.

Как ни странно, речь идет об Ирине Муравьевой. Именно ей удалось затмить даже легендарного Будулая. Цыгане полюбили талантливую артистку после выхода знаменитой ленты Татьяны Лиозновой «Карнавал», где она сыграла главную роль.

Для этой любви нашлась вполне веская причина. Нина Соломатина стала для ромалов «своей» после того, как в конце картины не прошла мимо чужой беды. Она единственная оказала помощь цыганке Карме, от которой остальные попросту открещивались. Благородный поступок автоматически превратил Муравьеву в предмет обожания.