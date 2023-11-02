Затмила бывшую жену: Чадов ошеломил народ редким фото своей невесты

Алексей Чадов целых пять лет прятал от всех новую возлюбленную. Отношения пары прошли проверку на прочность, и теперь актер не скрывает своего счастья.

Обрел он его рядом с 33-летней моделью Лейсан Галимовой. В социальных сетях звезда экрана опубликовал редкий снимок избранницы. От ее внешности поклонники пришли в восторг.

«У вас хороший вкус», «Очень на вас похожа. Невероятная девушка», «Улыбка потрясающая», «Берегите такую красоту», — отметили фанаты 40-летнего артиста.

Галимовой удалось то, что многим казалось невозможным. Своим очарованием она затмила саму Агнию Дитковските, бывшую жену Чадова.

Возлюбленные то сходились, то расходились, пока не приняли окончательное решение о разводе. Расстались коллеги по цеху, когда их общему сыну Федору не было и года. Однако расставание с супругой не мешает знаменитости принимать активное участие в жизни девятилетнего наследника.