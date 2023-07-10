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Затмила Александрову: Домогаров публично признался в любви новой избраннице

10 июля 2023 10:30
Затмила Александрову: Домогаров публично признался в любви новой избраннице

Артист не смог сдержать своих чувств.

Александр Домогаров был женат трижды. В ЗАГС прославленный артист отправлялся с Натальей Сагоян, Ириной Гуненковой и Натальей Громушкиной. К тому же он встречался с Мариной Александровой, но последние годы поклонники были уверены, что сердце знаменитости свободно. Однако не так давно артист раскрыл неожиданную правду о личной жизни.

Как оказалось, он состоит в счастливых отношениях. Избранница поддерживает знаменитость во всем и является его главной жизненной опорой. И эти отношения придают смысл жизни звезде «Гардемаринов».

«Она — мой мир. Она мой помощник, друг, жена, соратник», — рассказал артист в беседе со СМИ.

При этом Домогаров отказался раскрыть личность избранницы. Он предпочел сохранить ее имя в тайне и даже не рассказал, как долго длится их роман и успели ли они уже зарегистрировать свои отношения.

Фото: Global Look Press
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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