Затмил всех мужей Поргиной: правду о «секрете» брака Караченцова предали огласке

Брак актеров Николая Караченцова и Людмилы Поргиной продлился целых 43 года, вплоть до кончины артиста в 2018 году. Последние годы Поргина ухаживала за тяжело больным Караченцовым, которой так и не смог восстановиться после тяжелой аварии в 2012-м.

Будущие супруги познакомились на капустнике школы-студии МХАТ. Поргину тогда поразило выступление Караченцова – он пел частушки о театре.

«Коля был оборванец с длинными волосами, зубы здоровые, челюсть вперед. Но навсегда в душе осталось, как они пели», — вспоминала актриса в книге Николая Караченцова «Корабль плывет».

Их следующая встреча состоялась через несколько лет, когда Людмила Поргина пришла в труппу театра «Ленком», где работал Караченцов. Актриса была второй раз замужем, но не смогла устоять перед обаянием артиста – и решила, что он точно будет ее супругом. Когда актеры отправились на гастроли в Ленинград, между Поргиной и Караченцовым вспыхнул роман. Знакомые недоумевали, как, окруженная такими артистами, как Янковский и Збруев, она выбрала «лохматого» Караченцова.

В 1975 году пара поженилась, а в 1978 родился их сын Андрей. Впереди их ждало еще множество счастливых лет вместе.