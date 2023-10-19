Затмил на пробах Тихонова: все расстроились, когда этот актер отказался играть Штирлица

Мини-сериал «Семнадцать мгновений весны» считается одной из самых известных картин о войне. При этом создателям пришлось работать в условиях ограниченного бюджета и скромных декораций. Именно поэтому основную ставку режиссер Татьяна Лиознова сделала на сильный сценарий и подбор талантливых актеров.

Главная роль Штирлица досталась Вячеславу Тихонову, для которого этот образ в итоге стал каноническим. А ведь изначально знаменитого разведчика должен был играть совсем другой актер.

Лиознова не сомневалась, что шпионом в кадре будет ее любимец Арчил Гомиашвили. К тому времени между ними как раз вспыхнул короткий роман. Однако, несмотря на то, что по типажу артист подходил своему персонажу, руководство киностудии имени Горького выступило против его кандидатуры.

Чиновники считали, что зрители еще не отвыкли от Гомиашвили в образе Остапа Бендера, а это амплуа авантюрного героя помешает остросюжетной драме. Тогда режиссер предложила вариант с Юрием Соломиным, которого одобрил худсовет. Звезда кино прекрасно прошел пробы.

Но нагрузка актера в Малом театре была такой плотной, что он мог сниматься только ночами. С большим сожалением Соломин отказался играть Штирлица, расстроив всех. Тогда и пришлось обратиться к кандидатуре Тихонова, который на тот момент числился лишь в резерве.