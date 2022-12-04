Затмил красотой звездного отца: сын Верника способен влюбить в себя любую

У известного актера Игоря Верника всего один ребенок – 23-летний сын по имени Григорий. Молодой человек пошел по стопам звездного отца и окончил Школу-студию МХАТ. Сегодня звездный отпрыск является артистом Театра на Бронной.

В детстве Верник-младший учился в музыкальной школе, но все же решил, как папа, сниматься в кино и сериалах.

На счету актера уже 26 киноролей – вы могли видеть Григория Верника в сериалах «Жиза», «Война семей», «Содержанки» и «Год культуры».

Григорий очень похож на звездного родителя – у него такая же широкая улыбка. Сердце красавца несвободно – он встречается с актрисой театра и кино Марией Янычевой.