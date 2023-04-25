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Затмил Брэдли Купера: вот с каким красавцем сестра Ирины Шейк живет уже 17 лет (фото)

25 апреля 2023 14:15
Затмил Брэдли Купера: вот с каким красавцем сестра Ирины Шейк живет уже 17 лет (фото)

Вместо карьеры она выбрала семью.

Избранниками Ирины Шейк становились признанные красавцы, но ни с кем из них она не пошла под венец. Российская супермодель воспитывает дочь Лею и регулярно появляется на обложках глянцевых журналов или на дизайнерских показах. Поэтому из-за своей занятости она еще не встретила вторую половинку.

В это же время сестра знаменитости уже давно счастлива в браке. Татьяна Шайхлисламова не уступает по красоте своей популярной родственнице. Однако девушка не стала частью модной индустрии. Она занимается разведением собак и редко покидает свой дом.

Вместо карьеры сестра Ирины Шейк решила строить крепкую семью. На протяжении 17 лет она живет вместе со своим супругом Александром и воспитывает троих детей. Избранником Татьяны стал привлекательный мужчина с очень выразительной и брутальной внешностью. Высокий брюнет с пронзительным взглядом и густой бородой затмевает даже голливудского красавчика Брэдли Купера.

Затмил Брэдли Купера: вот с каким красавцем сестра Ирины Шейк живет уже 17 лет (фото)
Фото: Global Look Press, соцсети
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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