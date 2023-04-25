Затмил Брэдли Купера: вот с каким красавцем сестра Ирины Шейк живет уже 17 лет (фото)

Избранниками Ирины Шейк становились признанные красавцы, но ни с кем из них она не пошла под венец. Российская супермодель воспитывает дочь Лею и регулярно появляется на обложках глянцевых журналов или на дизайнерских показах. Поэтому из-за своей занятости она еще не встретила вторую половинку.

В это же время сестра знаменитости уже давно счастлива в браке. Татьяна Шайхлисламова не уступает по красоте своей популярной родственнице. Однако девушка не стала частью модной индустрии. Она занимается разведением собак и редко покидает свой дом.

Вместо карьеры сестра Ирины Шейк решила строить крепкую семью. На протяжении 17 лет она живет вместе со своим супругом Александром и воспитывает троих детей. Избранником Татьяны стал привлекательный мужчина с очень выразительной и брутальной внешностью. Высокий брюнет с пронзительным взглядом и густой бородой затмевает даже голливудского красавчика Брэдли Купера.