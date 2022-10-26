Заткнут за пояс Гордона Рамзи: эти 3 знака Зодиака идеально готовят

Кто-то в мельчайших деталях следует рецептам ведущих шеф-поваров мира и все равно в итоге терпит кулинарное фиаско, а кто-то всего лишь из нескольких ингредиентов способен создать настоящий шедевр. По словам астрологов, на умение готовить во многом влияет знак зодиака. Специалисты в области эзотерики перечислили три знака, которые готовят так, что пальчики оближешь.

Лев

Представители огненного знака привыкли быть лучшими во всем и везде, в том числе на кухне. Льву нравится получать комплименты в свой адрес, поэтому он будет стараться изо всех сил, чтобы поразить своих домочадцев кулинарными способностями. Нужно сказать, что получается это у него блестяще. Уроженцы знака охотно готовят старые добрые, проверенные временем блюда, однако куда большее удовольствие им доставляет импровизация. Льву достаточно добавить в блюдо смесь из пряностей, чтобы вкус заиграл новыми красками.

Большое внимание этот знак уделяет подаче, для него важно, чтобы еда была не только аппетитной, но и выглядела эстетично.

Скорпион

Люди, рожденные под знаком Скорпиона, с удовольствием учатся приготовлению пищи у признанных мастеров своего дела. Для уроженцев водного знака важно своими глазами увидеть, как создаются кулинарные шедевры, чтобы затем воплотить их уже на своей кухне собственноручно. Поэтому Скорпион частенько посещает всевозможные мастер-классы, смотрит “вкусные” телевизионные шоу и т.д. Представители этого знака обладают ярким темпераментом, поэтому у них хорошо получаются блюда “с характером” - например, что-то из грузинской кухни.

Сервировке Скорпион уделяет не так много внимания - для него куда важнее, какова еда на вкус, чем ее внешний вид.

Козерог

Интерес к приготовлению пищи любознательный Козерог проявляет еще в детстве. Представители этого земного знака достаточно рано встают к плите, во-первых, потому, что им нравится заниматься готовкой, во-вторых, для того, чтобы внести свою лепту в помощь родителям. Со временем кулинарные навыки Козерога становятся все более отточенными, они радуют домочадцев сложными, но фантастически вкусными блюдами. Рецепты уроженцы знака берут из различных источников, а также часто импровизируют, чтобы добиться неповторимого вкуса.