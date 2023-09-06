Заткнула за пояс мать: дочь Успенской оказалась крайне одаренной певицей (видео)

Татьяна Плаксина в последнее время не выпускает микрофон из рук. Артистка выступает под псевдонимом Pacha Tati, медленно, но верно покоряя российский шоу-бизнес.

Любовь Успенская помогает единственной дочери стать звездой. Королева шансона оплатила наследнице пластику, помогла ей побороть пагубную зависимость. Из серой мышки девушка превратилась в куколку. И если над внешностью пришлось поработать, то с вокальными данными у исполнительницы с самого начала все было в полном порядке.

К удивлению публики, Плаксина оказалась крайне одаренной певицей. Многие считают, что она давно заткнула за пояс свою знаменитую мать, которой стоило бы поучиться у дочери виртуозному владению голосом.