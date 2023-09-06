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Заткнула за пояс мать: дочь Успенской оказалась крайне одаренной певицей (видео)

6 сентября 2023 17:15
Заткнула за пояс мать: дочь Успенской оказалась крайне одаренной певицей (видео)

Талант не вызывает сомнений.

Татьяна Плаксина в последнее время не выпускает микрофон из рук. Артистка выступает под псевдонимом Pacha Tati, медленно, но верно покоряя российский шоу-бизнес.

Любовь Успенская помогает единственной дочери стать звездой. Королева шансона оплатила наследнице пластику, помогла ей побороть пагубную зависимость. Из серой мышки девушка превратилась в куколку. И если над внешностью пришлось поработать, то с вокальными данными у исполнительницы с самого начала все было в полном порядке.

К удивлению публики, Плаксина оказалась крайне одаренной певицей. Многие считают, что она давно заткнула за пояс свою знаменитую мать, которой стоило бы поучиться у дочери виртуозному владению голосом.

«Какой необычный голос, как бальзам для сердца. Никому не подражает. Класс», «Таня исполняет песни в стиле „джаз“ — это единственный экземпляр на отечественной эстраде. И это супер», «Тот случай, когда природа не отдохнула, а щедро одарила. Очень интересный голос. Гораздо интереснее, чем у мамы», — пишут в Сети.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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