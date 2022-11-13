Заткнула за пояс Бузову: как сложилась жизнь звезды «Дома-2» Ирины Пинчук

Ирина Пинчук была любимицей миллионов зрителей на проекте «Дом-2», однако в 2019 году красавица покинула шоу. За периметром Пинчук успела засветиться в шоу «Последний герой», создать успешный блог и завести семью.

Избранником Ирины стал ее парень по «Дому-2» Арая Чобанян.

Пара поженилась – и на свет появился их сын Давид. У супругов свой подход к воспитанию наследников: Пинчук считает, что мама обязательно должна развиваться, а не отдавать всю себя малышу. Также возлюбленные могут позволить себе отдохнуть без ребенка – пока семейная пара была в Дубае, Давид остался с мамой Ирины в Москве.

Сегодня 27-летняя Ирина Пинчук успешная блогерша с миллионами подписчиков. Она делится с поклонниками эффектными снимками и семейными историями.