Заткнул за пояс Запад: фильм с Бондарчуком произвел фурор за границей

Федор Бондарчук прославился десятками ярких проектов. Фильмы с его участием публика и критики осыпали комплиментами. А недавняя картина «Повелитель ветра» стала рекордсменом не только в России, но и за границей.

По данным профильных СМИ, за прошедшие выходные лента заработала чуть больше 121 миллиона рублей, что сделало ее лидером проката на родине и в странах СНГ. На втором месте расположился боевик Сильвестра Сталлоне «Неудержимые 4», который заработал всего лишь 29 миллионов рублей.

Картина Бондарчука рассказывает историю путешественника Федора Конюхова, который пролетел вокруг света за 11 дней, 4 часа и 20 минут. Исследователь сам одобрил Бондарчука на главную роль. Лента же, как утверждают эксперты, может стать одной из самых успешных по итогам 2023 года, обогнав не только громкие российские, но и иностранные премьеры.