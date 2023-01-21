Заткнул за пояс Матросова: как выглядит мужчина, с которым Куликова смогла обрести счастье

Мария Куликова известна по ролям героинь, которые непременно обретают женское счастье. И вот, наконец, актриса обрела его за кадром. Кто же стал ее избранником?

Первым параграфом в любовной биографии Марии стал актёр Денис Матросов, в браке с которым актриса родила сына. С виду пара была идеальной, потому новость о разводе супругов в 2015 году была словно гром среди ясного неба. Причины расставания до сих остаются тайной.

На протяжении нескольких лет вокруг Марии Куликовой витало множество слухов, касаемо ее избранников.

В частности, пресса приписывала девушке роман с коллегой по цеху — Максимом Авериным, что оказалось абсолютной неправдой.

Выяснить правду удалось лишь в очередном выпуске программы «Судьба человека», где стало известно, что новым избранников актрисы стал Виталий Кудрявцев — бывший гражданский муж Серафимы Низовской. Собственно, об этом и рассказала сама актриса.

Пара строит свои отношения довольно давно, но официально их регистрировать не спешит.

Читайте также: