Заткнул Маслякова за пояс: выходка Дмитрия Нагиева на КВН потрясла россиян

Александр Масляков является бессменным ведущим легендарной телепередачи КВН. Однако в прошлом году из-за ковида ему пришлось на время покинуть свой пост, и его место занял шоумен Дмитрий Нагиев. Что же из этого вышло?

Участники передачи, которым довелось сотрудничать с Нагиевым, остались под сильным впечатлением от этого общения. Дело в том, что Дмитрий показал себя как настоящий профессионал и был полностью вовлечен в процесс.

Перед выступлением шоумен дал участникам напутствие и хорошенько их встряхнул. Такое внимательное отношение к работе и к людям особенно удивило комика Павла Малахова, который выступает за команду «Доктор Хаусс».

Юмористы не были готовы к такому расположению и живому общению с ведущим. Пользователи Сети отметили, что Дмитрию Нагиеву удалось заткнуть за пояс самого Маслякова, который всегда вел себя отстраненно с участниками. О своих впечатлениях Павел Малахов рассказал автору YouTube-канала Andrey Predelin.