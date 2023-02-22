Заткнул красотку-дочь за пояс: каким растет сын Дмитрия Маликова от сурмамы (фото)

В семье Дмитрия Маликова с самого начала воцарилась идиллия. Поэтому, когда старшие дети уже подросли, а знаменитый исполнитель стал реже ездить на гастроли, вместе с супругой он решил еще раз ощутить радость отцовства. Но пара прибегла к услугам суррогатной матери, и поклонники сладкоголосого певца пропустили рождение его сына.

Марку уже исполнилось пять лет, и звездные родители перестали скрывать его от публики. Светловолосый мальчик с большими карими глазами кажется весьма талантливым и общительным ребенком. Рассказывая обычный стих, обаятельный малыш производит настоящий фурор у подписчиков своего отца. И, похоже, уже затмевает своей красотой старшую дочь певца, которую всегда жаловала публика.