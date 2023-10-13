Заткнет за пояс Валиеву: Авербух назвал лучшую ученицу Тутберидзе

Все внимание приковано к ней.

Камила Валиева рискует лишиться звания лучшей фигуристки страны. У нее появилась достойная соперница с чистой репутацией и недюжинными способностями.

Илья Авербух назвал имя лучшей ученицы легендарной Этери Тутберидзе, воспитавшей не одну звезду фигурного катания. По его мнению, эта одиночница легко заткнет за пояс погрязшую в допинг-скандале олимпийскую чемпионку.

Продюсер согласился со словами Татьяны Тарасовой о том, что фаворитка нового сезона — это Аделия Петросян.

«Думаю, Аделия составит конкуренцию», — подчеркнул муж Лизы Арзамасовой в беседе с порталом «Советский спорт».

Ранее Валиеву жестко раскритиковала Яна Рудковская. Супруга Евгения Плющенко была шокирована, увидев, как сильно поправилась Камила. По мнению знаменитости, если спортсменка не сядет на диету и не приведет себя в нужную форму, то о победах ей придется забыть.